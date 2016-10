myheimat fragt nach: Was wünschen Sie sich für die Neugestaltung der Oberen Vorstadt?

Ich finde die Obere Vorstadt jetzt schon klasse, da muss nichts geändert werden. Auch die Parkplätze sind ausreichend und super.Darüber habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, finde es aber super, wenn die Stadt etwas Neues macht. Die Situation für Autofahrer ist im Moment etwas doof.Aus meiner Sicht besteht kein Bedarf für einen Umbau. Ich wüsste nicht, was man ändern soll.Die Neugestaltung der Unteren Vorstadt ist den Verantwortlichen schon sehr gut gelungen, deshalb habe ich großes Vertrauen, dass auch die Obere Vorstadt schön wird.Ich wohne seit Juli hier und bin sehr zufrieden. Mein erster Eindruck ist, dass hier nicht so viel Trubel ist. Die Altstadt gefällt mir sehr gut.Früher war es in Aichach schöner, mehr Natur, gemütlicher und weniger Trubel. Mir hat Aichach besser gefallen, als es noch nicht so groß war.