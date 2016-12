Aichach : SchlossBlumenthal |

Die Mauern von Schloss Blumenthal bei Aichach haben in den 800 Jahren ihres Bestehens schon vieles gesehen. Und nun geschieht auch noch ein Mord, dessen Aufklärung nahezu unmöglich erscheint. Verdächtig sind alle - doch wer ist der Täter?



Nur mit Ihrer Hilfe wird sich der Fall - vielleicht - lösen lassen. Beweisen Sie kriminalistischen Spürsinn und schlüpfen Sie in die Rolle eines scharfsinnigen Detektivs, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Bei dem Krimidinner „Mord in Schloss Blumenthal“ sind Sie selbst mittendrin statt nur dabei – und das direkt am Ort des Geschehens. Ermitteln Sie gemeinsam und erleben Sie einen Abend voller Spannung und außergewöhnlicher Unterhaltung. Sie werden diesen Abend nicht so schnell vergessen – todsicher!

Abgerundet wird der Abend durch ein hochwertiges 3-Gang-Menü inklusive Aperitif, Preis Euro 69,--; Beginn 18.oo Uhr

Ab 15 Personen können Sie Krimidinner auch für Ihre geschlossene Gesellschaft buchen.

Reservierungen können per E-Mail an gasthaus@schloss-blumenthal.de oder telefonisch unter 08251-8904-140 getätigt werden. Geschenkgutscheine für die Krimidinner sind ebenfalls verfügbar.