Ist eine Sortimentsbeschränkung zum Schutz der Aichacher Innenstadt sinnvoll?

Ich finde das richtig schlecht. Kaufland wollte ja zum Beispiel außerhalb bauen, das hätte auch die Preise in der Innenstadt verändert. So etwas zu verhindern, finde ich politisch falsch.An sich finde ich das gut. Wegen der Parkplatzsituation in der Innenstadt gehe ich trotzdem lieber außerhalb einkaufen. Denn im Zentrum kann man maximal eine Stunde lang parken, aber was ist, wenn man mal einen längeren Arzttermin hat? Wenn man zwei Stunden lang parken könnte, würde das bestimmt mehr Leute in die Innenstadt ziehen.Von der Sortimentsbeschränkung habe ich noch gar nichts gehört. Aber in die Innenstadt zu fahren, nur um bestimmte Produkte kaufen zu können, finde ich unpraktisch. Wegen den Parkplatzproblemen im Zentrum gehe ich ohnehin lieber außerhalb einkaufen.Für die Geschäfte, die außerhalb liegen, ist die Sortimentsbeschränkung bestimmt sehr schlecht. Aus der Sicht des Kunden ist das ganz unterschiedlich. Denn je nachdem, wo man wohnt, kann es gut oder schlecht sein.+++ aichacher Stimmungsbarometer +++Ich finde Aichach ganz toll, denn es ist eine nette Kleinstadt. Die Menschen sind freundlich, hier ist alles so persönlich und man fühlt sich wie Zuhause.Beim Maiwirt in Klingen muss unbedingt ein Zebrastreifen her, das ist mein größter Wunsch für Aichach. Denn das ist eine wirklich gefährliche Stelle, vor allem für die Schüler. Zusätzlich zum Zebrastreifen sollte am besten auch ein Tempolimit eingesetzt werden, damit die Autofahrer nicht mehr so rasen.