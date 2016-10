Fotostreifzug durch Aichachs Gräber und Gedenkstätten

Aichach : Alter Friedhof |

Der November, oft neblig und trist, ist der Monat in dem besonders viele Menschen die Friedhöfe aufsuchen.

Wir möchten mit der Kamera bemerkenswerte Grabmäler und Gedenkstätten einfangen, fotografieren mit verschiedenen Einstellungen

(bei denen wir natürlich behilflich sind), den richtigen Blick für das Wesentliche finden und zum Thema Fotografie etwas fachsimpeln.

Seien es wunderschöne Engel, aufwendig gestaltete Kreuze oder auch ganz einfach gehaltene Steine.

Jeder einzelne Grabstein spricht für sich und manchmal fragt man sich, welche Geschichte könnte so ein Grabstein, gleich welcher Art, wohl erzählen.

Unser Ziel sind die Grabstätten im alten Friedhof und Gedenkstätten am Spital.

Wir laden hiermit alle unsere Mitglieder sowie auch alle Interessierten der Fotografie, ohne Altersbeschränkung, ein.

Wir treffen uns am 05.11.2016 um 14 Uhr am Haupteingang des alten Friedhofes in Aichach.