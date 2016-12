BRK-Kleiderladen „Anziehend“ feiert Geburtstag

Aichach : Kleiderladen "Anziehend" |

Seit einem Jahr gibt es ihn nun, den Rotkreuz-Kleiderladen „Anziehend“ nahezu im Herzen von Aichach gelegen. Der mittlerweile gut etablierte Kleiderladen, der von ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben wird, löste vor einem Jahr die ehemalige Kleiderkammer im BRK-Sozialzentrum in der Rosenau ab. „Wir freuen uns über das hohe Engagement unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter und die gute Entwicklung des Ladens“, so Robert Erdin, Geschäftsführer des BRK Kreisverbands Aichach-Friedberg.

Die Aichacher gehen gerne in den ansprechenden Second-Hand-Kleiderladen mit der freundlichen Atmosphäre in der Gerhauserstr. 6, der allen offen steht und in dem jedermann preiswert und gut einkaufen kann. „Wir haben ein buntes Sortiment an gut erhaltenen und schönen Kleiderspenden,“ berichtet Claudia Bayer vom BRK, „zur Zeit könnten wir jedoch warme Winterjacken noch gut gebrauchen.“

Am Donnerstag, 08. Dezember wird bei „Anziehend“ zum einjährigen Jubiläum Geburtstag gefeiert. Ein Tisch-Glücksrad verspricht Spaß und Spannung. Außerdem gibt es für jeden Kunden eine kleine weihnachtliche Überraschung. Der Kleiderladen ist an diesem Tag ohne Mittagspause durchgehend von 09.00-18.00 Uhr geöffnet und freut sich auf seine Kunden.