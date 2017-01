Blumenthaler Solawi Infovortrag & Monatstreffen

In unserem Vortrag erklären wir das Konzept unserer Blumenthaler Solawi und können eure Fragen beantworten.Anschließend ab 20:00 SoLawi-Monatstreffen für Mitglieder und Neu-InteressierteAnmeldung gerne per E-Mail an solawi@schloss-blumenthal.de (mit Wohnort) wäre gut, damit wir den Abend besser vorbereiten können