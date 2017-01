Besinnliche Vorweihnachtszeit und Jahresausklang an der MC Aichach Motorsporthüttn

Dennoch wollen wir nicht versäumen auf eine tolle Vorweihnachtszeit zurück zu blicken! Frei nach einem neueren Allgäuer Gedicht "...nach 4 Wochen umtrieb hat der Weihnachtsmarkt a End, a jeda ist glücklich und klatscht in die Händ..." wollen wir uns bedanken. Ein herzliches vergelt`s Gott an alle Besucher und natürlich die vielen freiwilligen Helfer. Ohne Euch wäre die Motosporthüttn auch in diesem Jahr nicht möglich gewesen.Ein toller Abend war auch unsere kleine Weihnachtsfeier am 23.12. an der Hüttn. Die Vorstandschaft hat sich bei allen Mitgliedern für ein tolles Jahr 2016 bedankt. Neben den typischen Heißgetränken der Motorsporthüttn, liess es sich die Vorstandschaft nicht nehmen mit Sekt und viel Eierlikör mit seinen Mitgliedern anzustossen. Höhepunkt war auch die Verlosung von Autowaschgutscheinen die uns von der Firma Wasch-Point Aichach (ein großes Dankeschön dahin) zur Verfügung gestellt wurden.Zu guter Letzt hatten selbst einige Mitarbeiter noch viel Spaß am Jahresende die Hütte wieder in ihren verdienten Winter- / Sommerschlaf zu senden. Unser Hüttnmaskottchen "da Wuiderer" wurde sogar per Chaffeur gefahren :)Der MC Aichach wünscht allen noch ein gutes, gesundes und erfolgreiches 2017!