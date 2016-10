1. Aichacher Tag der Verkehrssicherheit

Am Sonntag, 9. Oktober, um 12 Uhr begann die Feier mit einer kurzen Podiumsdiskussion mit Werner Mayer (Stv. Kommandant), Dieter Saliger (Wasserwacht), Erich Weberstetter (Leiter Polizei Aichach), Mario Pettinger (BRK), Michael Schwald (Präsident Polizeipräsidium Schwaben Nord), Manfred Losinger (Stv. Landrat), Helmut Beck ( Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg), Wolfgang Prokopf (Moderator), 1. Bgm. Klaus Habermann, MdL Peter Tomaschko, MdB Hansjörg Durz zum Thema Verkehrssicherheit." Jeder bei einem Verkehrsunfall Verletzte oder Tote im Straßenverkehr ist ein zu viel. Deshalb können wir gar nicht genug tun, zu dem Thema Verkehrssicherheit". sagte Helmut Beck bei seine Begrüßungsansprache.Bis 18 Uhr präsentierten sich die Polizei mit Einsatzfahrzeugen, die Feuerwehr samt Drehleiter, die Wasserwacht mit Rettungsboot und das Rote Kreuz mit Rettungswagen. Am Pkw-Fahrsimulator konnte man seine Reaktionsgeschwindigkeit testen. Und am Polizeihubschrauber-Simulator konnte man Pilot spielen. An zahlreichen Info-Ständen konnten sich die Besucher über um das Thema Verkehrssicherheit mit effektiver Unfallprävention informieren.Um 17 Uhr wurde bei eine große spektakulären Unfallvorführung demonstriert wie die verschiedenen Rettungs- und Ordnungskräfte im Falle eines schweren Unfalls zusammenarbeiten und die verletzte Menschen aus einem zerstörten Auto befreien.