Adelheidsdorfer Lauf-AG nimmt erfolgreich am Bothfelder Waldlauf teil

Zudem hat es in diesem Jahr mal wieder einige herausragende Einzelleistungen aus den Adelheidsdorfer Reihen gegeben. Colin Baritz wurde mit 22:09 Minuten schnellster Adelheidsdorfer und 66. unter insgesamt 207 Startern auf der 5-Kilometer-Strecke. Hinter ihm liefen von der Adelheidsdorfer Lauf-AG zunächst Marion Suchy (23:36 Min., 85. Platz in der Gesamtwertung) und Lara-Malin Blazek (23:44 Min., 86. Platz gesamt) ein. Erstplatzierte in ihren Altersklassen wurden gleich mehrere Adelheidsdorfer Dauerläufer: Helen Mia Zachert mit 27:29 Minuten in der weiblichen Jugend unter 10 Jahren, June Heins mit 29:36 Minuten in der Klasse WJ U12 und Piet Zachert mit 26:23 Minuten (seiner persönlichen Bestzeit) in der Klasse MK U12. Auch Linus Heins überzeugte mit einer seiner bislang besten Laufleistungen. Er schaffte die fünf Kilometer in 26:51 Minuten.