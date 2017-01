PEBE - Bausteine aus Bad Kösen

Hier einige Auszüge aus der zugehörigen Broschüre:"Paul Bernhardt wurde am 02.12.1882 in Lößnitz im Erzgebirge geboren, wo er auch aufwuchs. Er studierte in Zwickau und arbeitete ab 1907 als Konstrukteur bei den Stahlwerken Völklingen. Über weitere Stationen in Grevenbroich und Köln kam er schließlich nach Saarbrücken, wo er einen Direktorenposten bei der Maschinenbaufirma Erhardt & Sehmer bekleidete.Seit 1937 war er Inhaber eines Ingenieur- und Konstruktionsbüros in Leipzig, wo er auch mit Werkzeugen und Werkzeugmaschinen handelte. Unter anderem arbeitete sein Büro für die Junkerwerke in Dessau und die Chemiewerke in Buna. Diese Tätigkeit muss wohl als „kriegswichtig“ eingestuft worden sein, denn auf Anordnung staatlicher Stellen zog Bernhardt mit seinem Büro 194 nach Bad Kösen, um die Konstruktionsunterlagen vor der Zerstörung im Bombenkrieg zu schützen.Kurz nach Kriegsende überließ ihm die Stadt Bad Kösen in der Berbigstraße 2 ein stattliches Gebäude, mit der Auflage, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Hier richtete er 1946 – zusätzlich zu seinem Konstruktionsbüro – einen Fertigungsbetrieb ein.Mit acht Mitarbeitern stellte die Firma zunächst die verschiedensten Produkte her, mal als Zulieferer von Halbfertigprodukten, mal als Endverarbeiter. Das Spektrum reichte vom Fleischwolf über Schnürsenkel, Feuerzeuge und Stempelkissen bis hin zu Kugelschreibern und Drehbleistiften."Die weitere Entwicklung kurz und bündig gibt es hier: