Entdecke den Brombachsee! Familien-Erlebnistag

Der Winter ist endlich vorbei – also nichts wie raus in die freie Natur! Mit dem Familien-Erlebnistag „Entdecke den Brombachsee“ zeigt sich die Region als riesiger Outdoor-Abenteuerspielplatz für Familien und Kinder.

Erleben, Entdecken und Ausprobieren lautet das Motto! Rund um den See gibt es spezielle Familienangebote mit Sport, Spielen, Kultur und Erlebnissen für jedes Alter; vom Bogenschießen bis zum Stand Up Paddling.Ausgerüstet mit einer großen Erlebnis-Schatzkarte geht es mit dem Schiff oder Fahrrad von einer Station zur nächsten – und am Ende winkt für die Schatzsucher mit etwas Glück ein spannender Gewinn.: Verschiedene Standorte am Großen und Kleinen Brombachsee (u.A. Badehalbinsel Absberg, Langlau, Enderndorf), Fahrgast-Trimaran MS-BrombachseeWeitere Informationen: www.zv-brombachsee.de/entdeckedenbrombachsee